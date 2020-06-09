  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    МВС попросило в уряду гроші на «коронавірусні» доплати

    • Розсилка
    У відомстві Авакова нагадали про урядову постанову, де йдеться про виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати нацгвардійцям, прикордонникам та поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення - МВС попросило в уряду гроші на «коронавірусні» доплати
    У відомстві Авакова нагадали про урядову постанову, де йдеться про виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати нацгвардійцям, прикордонникам та поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення

    Кабмін має виділити з антикоронавірусного фонду 2,5 млрд грн на доплати поліцейським, найгвардійцям та прикордонникам

    Міністерство внутрішніх справ звернулось у травні з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.

    У зверненні МВС зазначається, що «кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення», як це передбачено окремою урядовою постановою. 

    Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на Covid-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

    Нагадаємо, Державне управління справами звернулося до Шмигаля з проханням виділити медзакладам для топ-чиновників, зокрема і відомій лікарні «Феофанія», додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.

    Кабмін МВС гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ