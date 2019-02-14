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    Суд поновив на посадах 90% звільнених у ході реформи поліцейських

    • Розсилка
    Суд поновив на посадах 90% звільнених у ході реформи поліцейських

    Голова суду Вовк пояснив, що поліцейські були поновлені на службі, тому що при їхній переатестації і звільненні була порушена процедура, оскільки в законі передбачена переатестація виключно при переводі поліцейського з міліції в поліцію

    Окружний адміністративний суд Києва заявляє, що близько 90% поліцейських, що не пройшли переатестацію, були поновлені і продовжують працювати в Національній поліції. Про це заявив голова суду Павло Вовк в інтерв'ю «Українським новинам».

    «Реформа поліції та масове звільнення після переатестації старих міліцейських кадрів. Так ось, вони пішли в суд, і 90% з них були поновлені на своїх посадах. Ці рішення виконані, люди повернулися на роботу», - заявив він.

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    Голова суду пояснив, що поліцейські були поновлені на службі, тому що при їхній переатестації і звільненні була порушена процедура, оскільки в законі була передбачена переатестація виключно при переводі поліцейського з міліції в поліцію.

    «Процедура була порушена, і спочатку всіх міліціонерів перевели в поліцію, а потім вже провели їхню переатестацію», - зазначив Вовк.

    Нагадаємо, що у Києві у травні 2018 року суди поновили на посадах 260 екс-міліціонерів, які провалили атестацію.

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