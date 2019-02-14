Суд поновив на посадах 90% звільнених у ході реформи поліцейських



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Голова суду Вовк пояснив, що поліцейські були поновлені на службі, тому що при їхній переатестації і звільненні була порушена процедура, оскільки в законі передбачена переатестація виключно при переводі поліцейського з міліції в поліцію

Окружний адміністративний суд Києва заявляє, що близько 90% поліцейських, що не пройшли переатестацію, були поновлені і продовжують працювати в Національній поліції. Про це заявив голова суду Павло Вовк в інтерв'ю «Українським новинам».

«Реформа поліції та масове звільнення після переатестації старих міліцейських кадрів. Так ось, вони пішли в суд, і 90% з них були поновлені на своїх посадах. Ці рішення виконані, люди повернулися на роботу», - заявив він.

Голова суду пояснив, що поліцейські були поновлені на службі, тому що при їхній переатестації і звільненні була порушена процедура, оскільки в законі була передбачена переатестація виключно при переводі поліцейського з міліції в поліцію.

«Процедура була порушена, і спочатку всіх міліціонерів перевели в поліцію, а потім вже провели їхню переатестацію», - зазначив Вовк.

Нагадаємо, що у Києві у травні 2018 року суди поновили на посадах 260 екс-міліціонерів, які провалили атестацію.