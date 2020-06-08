У МВС планують відправляти водіїв-порушників на перенавчання



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У МВС планують відправляти порушників ПДР на перенавчання

У разі неодноразового порушення водієм ПДР його зможуть відправити на переатестацію

Камери автофиксации за більш ніж тиждень роботи зафіксували 200 тисяч порушення на дорогах. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ планує відправляти порушників правил дорожнього руху на перенавчання.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, ініціатива відомства буде містити перескладання іспитів з ПДР і водіння для водіїв-порушників.

«На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - ввести таку ініціативу, щоб людину відправляти на перенавчання, щоб він міг підтвердити, може, вміє він керувати транспортним засобом, знає правила дорожнього руху», - заявив Мартиненко.

При цьому він зазначив, що поки це тільки ідея, але при певних умовах вона може бути втілена в життя.

«Ми зараз це поки тільки розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватися кількість порушників через відеофіксацію, то ми перейдемо до практичного застосування цього», - додав радник.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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