Електрошокери та кайданки: Рада розширила повноваження Нацгвардії

Метою законопроєкту є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу,

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії. Про це йдеться в проєкті закону №10311.

Як зазначається, метою законопроєкту є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.

Документом пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

фізичний вплив;

спеціальні засоби;

зброю, озброєння та бойову техніку;

озброєння повітряних суден.

Військовослужбовці Нацгвардії мають право застосовувати фізичний вплив для:

забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;

припинення правопорушення;

затримання особи, яка вчинила правопорушення.

Так, нацгвардійці матимуть повноваження використовувати спеціальні засоби обмеження рухливості (кайданки, сітки для зв'язування тощо):

при затриманні особи, яка вчинила правопорушення;

при конвоюванні затриманої особи до компетентних органів у разі її відмови підкоритися законним вимогам конвою;

щодо особи, підозрюваного у скоєнні кримінального злочину, який чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;

якщо дії особи створюють реальну загрозу заподіяння шкоди собі чи оточуючим.

Також пропонується також уповноважити нацгвардійців застосовувати засоби примусової зупинки транспортних засобів у таких ситуаціях:

для зупинки авто, водій якого проігнорував законні вимоги військовослужбовця, намагається об'їхати контрольно-

пропускний пункт об'єкта, що охороняється Нацгвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує дорожні знаки та сигнали світлофора про зупинку;

якщо маневри водія створюють реальну загрозу життю чи здоров'ю військовослужбовця чи інших осіб;

для затримання осіб, які вчинили кримінальний злочин і намагаються втекти автомобілем.

Законопроєкт також встановлює випадки, коли заборонено застосовувати будь-які примусові заходи, зокрема:

до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами й засобами неможливо;

у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва (організації) надійде офіційними каналами письмове прохання (згода) застосувати заходи примусу проти правопорушників.

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