Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години
Законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів
Парламент провалив голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Як зазначив нардеп, проєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів. Не набрало голосів і повернення на перше читання.
«Закон вважається відхиленим повністю», – написав депутат.
Запропонований минулого року документ передбачав, що штрафи для порушників комендантської години становитимуть від 8,5 тис. до 17 тис. грн та вдвічі більше за повторне порушення.
Згідно з документом:
- Протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд. Законопроект передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.
- Передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.
Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. «За» проголосували 233 депутати.
До слова, на Вінниччині запустили обласний цифровий реєстр перепусток на комендантську годину.
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