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Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години
За порушення комендантської години депутати хотіли запровадити штрафи від 8,5 тис. до 17 тис. грн
фото з відкритих джерел

Законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів

Парламент провалив голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив нардеп, проєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів. Не набрало голосів і повернення на перше читання.

Парламент провалив голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години
Парламент провалив голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години
фото: Telegram/Ярослав Железняк

«Закон вважається відхиленим повністю», – написав депутат.

Запропонований минулого року документ передбачав, що штрафи для порушників комендантської години становитимуть від 8,5 тис. до 17 тис. грн та вдвічі більше за повторне порушення.

Згідно з документом:

  • Протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд. Законопроект передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.
  • Передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. «За» проголосували 233 депутати.

До слова, на Вінниччині запустили обласний цифровий реєстр перепусток на комендантську годину.

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Теги: Верховна Рада депутат штраф комендантська година Ярослав Железняк законопроєкт

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