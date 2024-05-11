Наступ Росії на півночі Харківщини: коментар речника ЗСУ

Спроба наступу Росії у прикордонні Харківської області спрямована на відтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту

Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, українські військові контролюють ситуацію. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

Волошин зазначив, що спроба наступу Росії у прикордонні Харківської області спрямована на відтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту, щоб ЗСУ не змогли посилити власні ресурси.

«Є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на інші більш «спекотні» напрямки фронту на сході України. Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає», – сказав речник.

Також Назар Волошин зауважив, що 10 травня підрозділи Національної гвардії України знищили в Харківській області групу російських окупантів (чотири БМП разом з особовим складом та вантажівку «Урал»).

Нагадаємо, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

Як повідомлялося, «сіра зона» почала формуватися після того, як окупанти відступили після невдалого наступу у 2022 році. Зараз ця територія починає розширюватися через нову спробу наступу РФ.

До слова, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів».