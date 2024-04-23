Командувач Нацгвардії розповів, чого очікувати від літнього наступу росіян

Окупанти діятимуть на тих напрямках, де Сили оборони не очікуватимуть їхнього наступу

За словами командувача Нацгвардії, окупанти не зможуть захопити ані Запоріжжя, ані Харків

Під час майбутнього літнього наступу окупанти, можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтервʼю Liga.net.

Як зазначив військовий, значною проблемою наступ росіян став у лютому 2022 року, коли ЗСУ не були готові до проникнення противника в середину країни.

«Але ми швидко перелаштувались на багатьох напрямках. Провели серйозну харківську операцію, росіяни залишили Київ і Херсонщину», – запевнив Півненко.

Командувач НГУ додав, що зараз росіяни не зможуть завдати проблем, через які командувачі Сил оборони будуть дезорієнтовані.

«Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне», – додав він.

Півненко підкреслив, що Росія не зможе окупувати ані Запоріжжя, ані Харків.

«Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати», – зазначив військовий.

Півненко наголосив, що Україні вистачить резервів, щоб розуміти, що цього року противник не виграє.

«Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, вони матимуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей. Але це не буде стратегічна перемога. А от після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий «постріл» в них теж не вистачає боєприпасів», – додав командувач НГУ.

Як повідомлялося, можливість росіян здійснити наступ на північний захід від Авдіївки стає малоймовірною, через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту.

До слова, триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.