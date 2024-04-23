Командувач Нацгвардії пояснив, скільки часу росіянам потрібно для окупації Харкова

За словами командувача Нацгвардії, для того, аби захопити Харків, окупантам треба «воювати роки»

Окупанти не зможуть захопити Харків, адже окупація міста займе роки та вимагатиме великих жертв з боку ворожої армії. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів в інтерв'ю Liga.net.

Півненко зазначив, що Росія може спробувати захопити Харків, однак у неї нічого не вийде.

Командувач Національної гвардії зауважив, що ворог здатний діяти лише класично: відволікати на декількох напрямках й наступати на одному. Водночас для Харкова відповідний сценарій буде важким, оскільки необхідно постійно захищати об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

«Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів», – зазначив він.

Як повідомлялося, Росія посилила удари та інформаційні операції проти Харкова, щоб переконати українців тікати з міста та перемістити мільйони людей всередині країни.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО».

Раніше Путін заявив про створення «санітарної зони» на кордоні, яка б убезпечувала російську територію від обстрілів.

До слова, Росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».