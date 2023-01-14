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Епіфаній на Водохреще проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Епіфаній на Водохреще проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі
У ПЦУ зазначили, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала
фото: glavcom.ua

Початок богослужіння о 9-й годині ранку

Святкове богослужіння з нагоди свята Богоявлення Православна церква України проведе на території Києво-Печерської лаври. Про це інформує пресслужба ПЦУ.

«Повідомляємо, що урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель Православної Церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», – йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду.

Початок богослужіння о 9-й годині ранку.

Нагадаємо, вперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

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Теги: свято звільнення Епіфаній православна церква хрещення переворот свята історія церква

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