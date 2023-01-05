А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
Митрополит Епіфаній на Різдво 7 січня проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври
Українська письменниця Оксана Забужко втішена новиною про перше богослужіння Православної церкви у Києво-Печерській лаврі на Різдво 7 січня й принагідно закликала визволити від Московського патріархату Почаївську лавру на Тернопільщині. Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.
Письменниця згадала, як ще 20 років тому вперше публічно згадала про погані наслідки захоплення українських лавр сталінськими церквами, проте тоді ніхто не тільки не підтримав таку думку, а й навіть не зрозумів, про що говорить Забужко.
«Надто незаймана тема ще була, надто підпільно-інтеліґентська, не для публічних обговорень, покійний Жданкін ще твердив, що співає в московській церкві, бо «вона канонічна», і не він один такий був, девелоперські «ізбушкі» під хрестами множились по містах і селах, по лікарнях і цвинтарях, як гриби після дощу», – зауважила письменниця.
Тож ще тоді жінка зі щирим розпачем подумала про те, скільки буде потрібно часу, поки українці зрозуміють вплив московської церкви й чи встигнуть вискочити з цієї пастки, адже росіяни вже наступають по всьому фронту.
А всього-то двадцять років знадобилося.
І, схоже, - встигаєм-таки, Богу дякувати...)
Також Оксана Забужко закликала звільнити від загарбників й Почаївську лавру.
А тепер Почаїв! Я сказала, Почаїв!
Нагадаємо, митрополит Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври – шок у Московському патріархаті.
Зауважимо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.
До слова, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.
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