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    Думки вголос

    Армія, яка витримала удар російського агресора, переживе і мишачу вовтузню тилових пацюків

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Захисники України - Армія, яка витримала удар російського агресора, переживе і мишачу вовтузню тилових пацюків
    Захисники України
    фото: reuters

    З Днем Збройних Сил!

    Дорогі наші воїни-захисники! Досвідчені, загартовані у боях. І ті, які щойно приступають до служби. Шановні ветерани!

    Маю честь привітати вас з Днем Збройних Сил України. Ви – найкращі сини та доньки нашої держави. Ви захистили і захищаєте її від російської агресії. 

    Саме ви є ключовим гарантом незалежності країни та свободи кожного громадянина. 

    Природно, що Збройні Сили користуються найбільшою повагою і довірою суспільства. Як армія з народом, так і народ – з армією. 

    А от влада теперішня, на жаль, не надто шанує армію. Вона – армія – для влади точно не пріоритет. І це – проблема світоглядна. Людям, які сповідують ідеологію «какая разница», не дано зрозуміти і усвідомити роль армії як основи державності. 

    Тому вони – вперше з часів Януковича – обмежують фінансування Збройних Сил. Тому вони провалили державне оборонне замовлення і згорнули низку надзвичайно важливих військових програм. Тому вони вже два роки не підвищують грошове забезпечення військовослужбовців, хоча ми це робили, бувало, що і двічі на рік. 

    Однак армія, яка з честю витримала удар російського агресора, переживе і мишачу вовтузню усіх тилових пацюків. Переконаний, що Збройні Сили, які за своїм професіоналізмом наблизилися до найкращих армій світу, є достатньо сильними, щоб пройти важкий період недолугого, некомпетентного керівництва. Погодьтеся, за п’ять років закладено достатній запас міцності.

    Впевнений в цьому, бо є ви – українські герої, безкомпромісні до ворогів і віддані Україні. П’ять років на посаді Верховного Головнокомандувача – найскладніші в моїй роботі, але і найважливіші. Мені пощастило у цьому служінні бачити справжніх героїв, великих патріотів, бути з вами  разом на захисті Україні. Не просто дякую – вклоняюся кожному з вас! 

    З Днем Збройних Сил!

    Зі святом, дорога армійська родино!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: армія Україна влада
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