Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря



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Ігумен Єфрем звернувся в клініку через проблеми з серцем Фото: lb.ua

Архімандрит Єфрем приїхав до України з делегацією Вселенського патріархату

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) в суботу зустрівся в приватній клініці зі старцем архімандритом Єфремом, настоятелем Патріаршого монастиря Ватопед на Афоні, який з делегацією Вселенського патріархату прибув напередодні до Києва для участі в його інтронізації. Про це пише lb.ua.

За даними видання, ігумен Єфрем звернувся в клініку через проблеми з серцем.

Епіфаній висловив радість від зустрічі з настоятелем знаменитого афонського монастиря і висловив переживання за стан його здоров'я. Митрополит привітав отця Єфрема в Києві і побажав йому швидкого одужання і багатьох років.

У свою чергу ігумен Єфрем привітав київського митрополита з обранням і інтронізацією, яка відбудеться 3 лютого, і побажав йому успішного служіння в якості предстоятеля Православної церкви України.

Монастир Ватопед (грец. Βατοπέδι) — грецький православний чоловічий монастир на Святій Горі Афон у Греції, другий в ієрархії афонських монастирів, один з найстародавніших і найбільших. Знаходиться на північно-східному узбережжі півострова Айон-Орос, між монастирями Есфігмен і Пантократор.