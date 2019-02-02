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    Суспільство

    Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря

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    Ігумен Єфрем звернувся в клініку через проблеми з серцем - Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря
    Ігумен Єфрем звернувся в клініку через проблеми з серцем
    Фото: lb.ua

    Архімандрит Єфрем приїхав до України з делегацією Вселенського патріархату

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) в суботу зустрівся в приватній клініці зі старцем архімандритом Єфремом, настоятелем Патріаршого монастиря Ватопед на Афоні, який з делегацією Вселенського патріархату прибув напередодні до Києва для участі в його інтронізації. Про це пише lb.ua

    За даними видання, ігумен Єфрем звернувся в клініку через проблеми з серцем.

    Епіфаній висловив радість від зустрічі з настоятелем знаменитого афонського монастиря і висловив переживання за стан його здоров'я. Митрополит привітав отця Єфрема в Києві і побажав йому швидкого одужання і багатьох років.

    У свою чергу ігумен Єфрем привітав київського митрополита з обранням і інтронізацією, яка відбудеться 3 лютого, і побажав йому успішного служіння в якості предстоятеля Православної церкви України.

    Монастир Ватопед (грец. Βατοπέδι) — грецький православний чоловічий монастир на Святій Горі Афон у Греції, другий в ієрархії афонських монастирів, один з найстародавніших і найбільших. Знаходиться на північно-східному узбережжі півострова Айон-Орос, між монастирями Есфігмен і Пантократор.

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