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    Евакуація в Хмельницький: ціни на оренду житла і безкоштовні варіанти

    На Хмельниччині готові запропонувати вимушеним переселенцям дещеве житло&nbsp; - Евакуація в Хмельницький: ціни на оренду житла і безкоштовні варіанти
    На Хмельниччині готові запропонувати вимушеним переселенцям дещеве житло 
    фото з відкритих джерел

    Волонтери Хмельницького кажуть, що ніхто не залишиться на вулиці

    Волонтери кажуть: у Хмельницький можна їхати без остраху лишитися на вулиці. Про це «Главкому» розповіли координатори гуманітарного штабу міста.

    «Вільних безоплатних місць у нас багато, і ми зараз працюємо над подальшим облаштуванням приміщень, щоб місця вистачило якомога більшій кількості людей. Забезпечуємо харчуванням, допомагаємо знайти необхідні речі», − запевнили волонтери.

    Можна знайти житло і самостійно: трикімнатна з хорошим ремонтом – 7,5 тис. грн на місяць. Щоправда, таких щедрих пропозицій мало, треба ретельно шукати.

    Двокімнатна квартира з меблями і мінімумом техніки обійдеться у 5800, можна і з дітьми, і з тваринами. Трохи більше зручностей, трохи кращий ремонт – і от вже двокімнатну пропонують за 8 тис.

    Однокімнатну можна знайти і за п’ять. З побутової техніки – лише холодильник, пральної машини немає, зате є обмеження на кількість орендарів: 1-2 людини.

    Раніше стало відомо, що Тернопіль готовий розміщувати переселенців у гуртожитках, а за 10 тисяч можна орендувати двокімнатну квартиру.

    Місто готове прийняти до десяти тисяч переселенців.

    Теги: війна ціни житло Хмельницький квартира
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    Евакуація в Хмельницький: ціни на оренду житла і безкоштовні варіанти