Офіс Зеленського анонсував «велике поселення». Коли постраждалі отримають житло

Перші квартири за бюджетні кошти переселенці отримають через три-чотири місяці

Офіс президента заявив, що в Україні потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтервʼю Forbes Україна.

За його словами, житло для переміщених осіб має з’явитися через три-чотири місяці. Влада обіцяє, що це будуть не модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах.

«Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні. Після того, як ми відновимо домівки переселенців в містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах» , – пояснив Тимошенко.

Заступник голови Офісу Зеленського зауважив: окрім нового будівництва, в Україні є багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.

Собівартість квартир для переселенців з ремонтом, меблями і технікою буде менше за $1000 за кв. м. Тимошенко запевнив, що влада поспілкувалася з будівельниками у кожній області на предмет того, щоб вони мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно.

Списки тих, кого потрібно найперше переселяти, складатимуть очільники областей.

Високопосадовець додав, що на першому етапі для викупу та будівництва нового житла будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів.

Як відомо, в Україні триває 47-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вже виділив 1 млрд грн із резервного фонду на відновлення звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.

На 1 квітня сума збитків для інфраструктури вже сягнула понад $68,2 млрд або майже 2 трлн грн, за даними проєкту «Росія заплатить». Загальні втрати, понесені в ході війни, складають $564-$600 млрд. Держбюджет втрачає близько 2 млрд грн на день через бойові дії, підрахували у Мінфіні.