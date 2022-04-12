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    Безкоштовне житло і квартири до 10 тис.: що чекає на переселенців у Тернополі

    Тернопіль готовий приймати вимушених переселенців зі східних регіонів країни та з Київщини&nbsp; - Безкоштовне житло і квартири до 10 тис.: що чекає на переселенців у Тернополі
    Тернопіль готовий приймати вимушених переселенців зі східних регіонів країни та з Київщини 
    фото з відкритих джерел

    Тернопіль готовий розміщувати в гуртожитках, а за 10 тисяч можна орендувати двокімнатну квартиру

    Тернопіль готовий прийняти до десяти тисяч переселенців. У місті досі є безкоштовне житло, розповіла в коментарі «Главкому» переселенка з Маріуполя Марія.

    Тернополян російська мова, за словами переселенців, дратує менше ніж франківців.

    «Я вільно спілкують українською, а от мій чоловік і двоє дітей – ні. І жодного разу наша сім’я не стикнулася з упередженим ставленням. Навпаки, усі дуже приязні, такі чудові люди, усі хочуть допомогти», – розповіла Марія.

    У пресслужбі Тернопільської ОДА запевняють, що квартиру з усіма умовами майже нереально, однак із поселенням у гуртожитках, обладнаних для цього школах чи складських приміщеннях – проблеми немає.

    «Ми готові дати дах над головою, забезпечити харчуванням. Жити можна скільки потрібно, нікого не виганяємо. Але зазвичай ті, хто поселяється у такі приміщення, з часом переїжджають до друзів, родичів, знаходять якесь інше житло», − прокоментували ситуацію представники Тернопільської ОДА.

    Оренда житла в Тернополі недорога. Однокімнатну квартиру у новобудові із необхідною побутовою технікою можна зняти за десять тис. грн.

    Бувають і двокімнатні за 9500, щоправда, без меблів і з надувним матрацом замість ліжка.

    У Тернопільській області ціни на квартири ще нижчі. Так, у Чорткові всього за 3 тис. здається двокімнатна квартира у новобудові. Це дуже дешево навіть для цього міста, судячи з інших оголошень за таку квартиру зазвичай просять 7-8 тис.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що львівська шахрайка за схемою псевдооренди ошукала родину з Ірпеня.

    Після отримання передплати фігурантка зникала та змінювала номер телефону.

    Теги: війна ціни житло Тернопіль квартира
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    Безкоштовне житло і квартири до 10 тис.: що чекає на переселенців у Тернополі