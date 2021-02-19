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    Скільки коштує орендувати житло в Києві: де найдорожче і де найдешевше

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    Ринок оренди житла в Києві демонструє стабільність - Скільки коштує орендувати житло в Києві: де найдорожче і де найдешевше
    Ринок оренди житла в Києві демонструє стабільність
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше запитів на оренду однокімнатних квартир у Києві

    Ринок оренди житла у столиці в січні 2021 року був стабільним.

    Про це СтройОбзору повідомили аналітики порталу Address.ua.

    Ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир в січні склала $10. Медіанна вартість двокімнатних - $10/кв. м, трикімнатні квартири - $13/кв. м.

    В яких районах найдорожча оренда квартир

    Традиційно, найдорожчим районом Києва є Печерський район. Медіанна вартість оренди квартири в центрі столиці становить $1345, або $18/кв. м.

    На другому місці Шевченківський район. Орендодавці в цьому районі просять $611 за квартиру ($11/кв. м).

    На третьому місці Голосіївський район - $491 ($9/кв. м).

    Де найдешевша оренда житла

    Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі - $279 за квартиру, або $6/кв. м.

    Оренда однокімнатних квартир

    Найбільш дорогим районом для оренди ліквідних однокімнатних квартир є Печерський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить $663.

    У Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах можна зняти однокімнатну квартиру в діапазоні від $370 до $450.

    Найдешевшим для оренди районом є Деснянський. Ціна в цьому районі становить $253 за однокімнатну квартиру.

    Вартість оренди квартир у Києві

    Вартість оренди квартир у Києві

    Що пропонується

    У січні обсяг ринку оренди квартир розподілився наступним чином:

    • 48% від загальної кількості пропозицій було зосереджено в категорії однокімнатних квартир,
    • 34% - двокімнатні квартири,
    • 14% - трикімнатні,
    • 4% оголошень - багатокімнатні квартири, вільні для заселення.

    Що шукають

    44% запитів від охочих зняти квартиру в оренду доводиться на однокімнатні квартири.

    30% потенційних орендарів шукають двокімнатні квартири, а 21% - трикімнатні.

    Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, лише 5% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.

    Теги: Київ нерухомість ціни житло квартира
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