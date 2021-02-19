Скільки коштує орендувати житло в Києві: де найдорожче і де найдешевше
Найбільше запитів на оренду однокімнатних квартир у Києві
Ринок оренди житла у столиці в січні 2021 року був стабільним.
Про це СтройОбзору повідомили аналітики порталу Address.ua.
Ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир в січні склала $10. Медіанна вартість двокімнатних - $10/кв. м, трикімнатні квартири - $13/кв. м.
В яких районах найдорожча оренда квартир
Традиційно, найдорожчим районом Києва є Печерський район. Медіанна вартість оренди квартири в центрі столиці становить $1345, або $18/кв. м.
На другому місці Шевченківський район. Орендодавці в цьому районі просять $611 за квартиру ($11/кв. м).
На третьому місці Голосіївський район - $491 ($9/кв. м).
Де найдешевша оренда житла
Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі - $279 за квартиру, або $6/кв. м.
Оренда однокімнатних квартир
Найбільш дорогим районом для оренди ліквідних однокімнатних квартир є Печерський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить $663.
У Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах можна зняти однокімнатну квартиру в діапазоні від $370 до $450.
Найдешевшим для оренди районом є Деснянський. Ціна в цьому районі становить $253 за однокімнатну квартиру.
Що пропонується
У січні обсяг ринку оренди квартир розподілився наступним чином:
- 48% від загальної кількості пропозицій було зосереджено в категорії однокімнатних квартир,
- 34% - двокімнатні квартири,
- 14% - трикімнатні,
- 4% оголошень - багатокімнатні квартири, вільні для заселення.
Що шукають
44% запитів від охочих зняти квартиру в оренду доводиться на однокімнатні квартири.
30% потенційних орендарів шукають двокімнатні квартири, а 21% - трикімнатні.
Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, лише 5% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.