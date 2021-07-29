Орендувати квартиру в Києві можна за допомогою рум-туру й без комісії: як це працює

Кияни створили додаток для iPhone, в якому можна орендувати житло

Розробники київського iOS-додатку оренди житла bird запустили новий розділ bird select. У ньому можна підшукати квартиру, переглянувши відео рум-тур, і якщо він сподобався – записатися на перегляд через Telegram. Орендуючи це житло, клієнт не платить комісію ріелтору.

Як це працює?

Процес оренди квартири в додатку відбувається так: сподобалася квартира – подивився відео рум-тур – записався на перегляд на зручний час через Telegram, щоб фінально оцінити вживу – орендував. На відео можна подивитися процес у деталях.

Кожна квартира для розділу відбирається вручну й перевіряється. Обов'язкові вимоги: новий ЖК і свіжий сучасний ремонт. До розділу не потрапляють квартири у старих будинках, з дивними кольоровими шпалерами у спальні, із застарілими кухнями й диванами. Оголошення в bird select завжди актуальні. Нині в розділі близько 15 квартир, і їхня кількість постійно зростає.

Відео рум-тур – головна фішка програми. «Він знятий одним дублем, у відмінній якості і у вертикальному форматі, схожому на сторіз в інстаграмі. Рум-тур повністю «занурює» в атмосферу квартири, дозволяє пройтися нею віртуально. Якщо вам не вистачає онлайн-огляду й ви хочете побачити квартиру наживо, то достатньо лише натиснути на кнопку «Запис на перегляд». Через bird-менеджера в Telegram можна відразу ж уточнити зручний час перегляду квартири», – розповів Арсеній Фещенко, фаундер і дизайнер bird.

Одна з найважливіших особливостей select-квартир — усі вони здаються без комісії для квартиронаймача. Автори bird вважають що саме такі квартири в майбутньому будуть мати максимальний попит.

Що таке bird?

bird — додаток для iPhone, який допомагає знайти квартиру в Києві за допомогою 3D-карти, а також розпізнає фейкові оголошення й попереджає про них користувача.

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