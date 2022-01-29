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    Фахівці перевірять усі підвісні люстри на вокзалах України: що сталося

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    Старі будівлі вокзалів потребують постійного моніторингу - Фахівці перевірять усі підвісні люстри на вокзалах України: що сталося
    Старі будівлі вокзалів потребують постійного моніторингу
    фото: facebook/Ukrzaliznytsia

    Позапланова перевірка інфраструктури торкнеться усіх вокзалів України

    На залізничних вокзалах України перевірять всі підвісні люстри. Причиною цього стало вчорашнє падіння люстри на вокзалі в Дніпрі після заміни ламп. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Повідомляється, що вчора на центральному вокзалі Дніпра міняли лампи на люстрі. Але при її піднятті обірвався трос, і вона впала на підлогу. Зона робіт була огороджена, тому ніхто не постраждав.

    У зв'язку з інцидентом на всіх вокзалах проведуть позапланову перевірку підвісних люстр. У компанії відзначають, що інфраструктура пасажирських перевезень багато років потребує оновлення, а термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення.

    До слова, нещодавно «Укрзалізниця» скасувала курсування найповільнішого потяга в Україні. Йдеться про дизель-потяг Черкаси-Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 ранку і повертався до обласного центру після 20 вечора. Його зупинили через поломку.

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    Теги: Укрзалізниця Україна інфраструктура вокзал
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    Фахівці перевірять усі підвісні люстри на вокзалах України: що сталося