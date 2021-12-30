Понад 100 млрд доходу у 2022 році: уряд затвердив фінплан «Укрзалізниці»

Чистий прибуток компанії прогнозується на рівні 1,68 млрд грн

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план акціонерного товариства «Укрзалізниця» на 2022 рік. Фінплан затвердили 29 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

Уряд затвердив, що за підсумками роботи у 2022 року «Укрзалізниця» має отримати 1,68 млрд грн чистого прибутку – у 6,7 разів більше, ніж запланований аналогічний показник за 2021 рік.

У фінансовому плані компанії на 2022 рік заклали доходи в сумі 101,977 млрд грн, чистий дохід від реалізації – 98,091 млрд грн, капітальні інвестиції – 29,989 млрд грн.

«Також компанія очікує на економію 500 млн грн від зниження суми оплати податку на землю. Крім того, заплановане фінансування видатків на капітальні інвестиції з державного бюджету в обсязі 6,8 млрд грн та надходження на користь держави в обсязі 28,02 млрд грн», – додали у пресслужбі.

«Укрзалізниця» цьогоріч отримала 113 млн грн чистого прибутку. Компанія завершила аналогічний період минулого року зі збитком у майже 12 млрд грн.

Також Державна аудиторська служба виявила в компанії «Укрзалізниця» фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн.

У 2021 році СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».

Експерти вважають, що без реформи «Укрзалізниці» не вдасться подолати корупцію.

Додамо, що скандальний екснардеп Сергій Лещенко повертається до «Укрзалізниці».



