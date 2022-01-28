Соціологи оцінили рівень стресу в українському суспільстві

За останній місяць кількість громадян, які вірять у російське вторгнення зросла майже удвічі

Рівень стресу нашого суспільства стабільно високий – за останні півтора року не менше ніж 76% респондентів оцінювали себе, як таких, що перебувають у стані стресу і нервування з різних причин. Про це «Главкому» розповіла директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

За словами Близнюк, основною причиною ще на початку січня респонденти називали не повномасштабну агресію, а погіршення власного фінансового становища. І цей страх точно може позначитися на споживчих настроях.

«Наприкінці 2021 року ми спостерігали підвищення купівельної активності. Люди звикли до «ковід»-реальності та інших негараздів і потроху почали повертатися до звичних алгоритмів закупівель та споживання. Проте станом на зараз низький рівень впевненості в майбутньому призводить до повернення в режим жорсткої економії сімейного та особистого бюджетів і так званого раціонального споживання. Наскільки довгим буде цей тренд – напряму залежить від того, наскільки знервованими чи спокійними будуть себе почувати люди. Переживши таку кількість криз від початку 90-х, українці є надзвичайно адаптивними. Кожну кризу вони зустрічають чітким розумінням необхідних дій: «гроші в готівку, бажано в валюту, зайвого не купувати», – розповіла вона.

Також експертка зазначила, що дедалі більше людей приходять до думки, що військова агресія Росії проти України можлива. Також більшість опитаних упевнені, що влада докладає мало зусиль для стабілізації ситуації.

«У січні 44% українців 18–60 років, які проживають у містах, відповіли, що загроза вторгнення є реальною. У грудні минулого року цей показник складав лише 26%. Майже кожен третій респондент (28%) назвав концентрацію російських військ на кордоні найважливішою національною подією минулого року, і для стількох же (30%) – це і головна міжнародна подія. При цьому більше половини опитаних (53%) вважає, що влада докладає недостатньо зусиль для того, щоб на політичному та оборонному рівнях запобігти цьому наступу. Чинники, що сприяють цим настроям – це, перш за все, та увага, яку ЗМІ приділяють темі можливого розширення агресії. Медіа розповідали про можливе вторгнення РФ у грудні дуже багато (169 млн медійних контактів на телебаченні та в інтернеті), більше – тільки про новий штам «Омікрон», – сказала Близнюк.

Також директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів, що в Україні досі на досить високому рівні зберігається позитивне ставлення до Росії.

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