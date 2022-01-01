«Укрзалізниця» скасувала курсування найповільнішого потяга в Україні

Найповільніший потяг України поламався

Курсування найповільнішого дизель-потягу Черкаси-Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 ранку і повертався до обласного центру після 20 вечора, зупинили через поломку. Про це повідомляє Укрінформ.

На Черкаському залізничному вокзалі підтверджують інформацію про скасування потяга. Причина скасування – поломка дизель-потягу. Як тільки його відремонтують – маршрут поновлять.

Директор департаменту інфраструктури Черкаської ОДА Сергій Чубань також стверджує, що скасування поїзда відбулося з технічних причин.

«На початку весни завершиться електрифікація залізничної колії від Черкас до станції Шевченка, тоді всі потяги увійдуть у нормальний графік руху», – розповів Чубань.

Дизель-поїзд Умань-Черкаси вважається найповільнішим в Україні. Він їде із Черкас до Умані понад 6 годин. На зворотньому шляху потяг із Умані до Черкас долав відстань у 234 кілометри за 7 годин. В дорозі мав 35 зупинок.

6 грудня Укрзалізниця скасувала зупинку 8 поїздів на станції Цвіткове Черкаського району, якими місцеві жителі їздили до Києва. Причиною назвали малий пасажиропотік на цій станції.

«Укрзалізниця» цьогоріч отримала 113 млн грн чистого прибутку. Компанія завершила аналогічний період минулого року зі збитком у майже 12 млрд грн.

Також Державна аудиторська служба виявила в компанії «Укрзалізниця» фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн.

У 2021 році СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».