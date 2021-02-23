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    Фальшиві гроші заполонили Україну: де можуть підсунути та як впізнати підробку

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    Підроблені купюри найчастіше збувають у тих закладах, де обмежений час на обслуговування відвідувачів - Фальшиві гроші заполонили Україну: де можуть підсунути та як впізнати підробку
    Підроблені купюри найчастіше збувають у тих закладах, де обмежений час на обслуговування відвідувачів
    Ілюстраційне фото

    Підроблені купюри важко виявити навіть під ультрафіолетом. Адже і справжні банкноти, і підробки – світяться

    Україну заполонили фальшиві гроші. Найчастіше – це банкноти номіналом 500 і 200 гривень, які збувають в супермаркетах, закладах громадського харчування і транспорті, тобто там, де багато людей і нема часу ретельно придивлятися до купюри.

    Втім, шахраї запевняють – банкноти настільки якісно зроблені, що навіть під ультрафіолетом їх не завжди можна розпізнати. Де можуть підсунути і як виявити фальшивку?

    Фальшиві гроші можна придбати у соцмережах – з водяним знаком, захисною стрічкою і вдвічі дешевше за номінал. Обіцяють якісну підробку: мовляв, і в супермаркеті не впізнають, і термінали візьмуть.

    Але оголошення ілюструють грошима справжніми, а продають – звичайні сувеніри, які жоден термінал не пропустить.

    Минулого місяця кіберполіції викрила подружжя, яка випускала фальшивки. І самі користувалися, і в інтернеті торгували.

    Старший інспектор департаменту кіберполіції Анна Селезньова розповідає, що замовниками були підприємці дрібного бізнесу – маленьких крамничок. Це ті магазини, де найчастіше розраховуються тільки готівкою.

    Бо фальшиві купюри важко виявити навіть під ультрафіолетом. Адже і справжні банкноти, і підробки – світяться.

    Однак старший фахівець відділу дослідження і захисту грошей Нацбанку Віталій Ковтонюк стверджує: щоб розпізнати, фальшивка чи ні – досить знати три правила, банальні, але дієві.

    • По-перше, на дотик справжня банкнота щільна. З лицьової сторони гладка, зі зворотного боку шорстка.
    • По-друге, необхідно поглянути на купюру проти світла. У цій – є елемент знака гривні, а у підробки він відсутній.
    • По-третє, відбувається оптична зміна елемента. Справжній – бузковий, при зміні кута зору – він зелений. А у підробки цього ефекту немає.

    Засумнівалися в правдивості купюри – попросіть касира її замінити іншою.

    Якщо знайшли таку банкноту у себе в гаманці – йдіть в банк. Там її віддадуть на дослідження. Воно безплатне. Якщо банкнота справжня – вам її повернуть. Якщо фальшивка – вартість не відшкодують. Зате ви з себе знімете відповідальність, тому що за виготовлення та розповсюдження підроблених грошей дають реальний термін від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

    Теги: кримінал гроші гривня
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