Де в Києві неспокійно жити: названо найкримінальніші райони (рейтинг)
Минулого року найбільше вбивств сталося в Шевченківському та Деснянському районах Києва
У порівнянні з 2019 роком у 2020-му рівень злочинності в Києві зменшився на 28,4%. Про це повідомила «Вечірньому Києву» в. о. заступника начальника Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
«За минулі п’ять місяців (з 1 вересня 2020 року по 31 січня 2021 року) у Києві було зареєстровано 7092 кримінальних правопорушень. Загалом за 2020 рік було зареєстровано 33955 злочинів. Для порівняння – у 2019-му 47411 злочинів», – сказала вона.
У поліції також розповіли, який район столиці найкримінальніший, а де найспокійніше.
Перше місце у рейтингу найкримінальніших посідає Шевченківський район.
- За 2020 рік тут було скоєно 4634 злочини, серед яких 12 вбивств і два зґвалтування. За січень 2021 року – 638. Найбільше злочинів пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.
Друге місце посів Дніпровський район.
- За минулий рік правоохоронці зафіксували тут 3939 злочинів: п’ять умисних вбивств, розбійні напади та два випадки зґвалтування. У січні 2021 року було скоєно 399 злочинів, серед яких два умисних вбивства.
Третій в антирейтингу Солом’янський район.
- За 2020 рік поліцейські зафіксували 3860 правопорушень. Найбільше зафіксовано крадіжок та розбійних нападів. За минулий місяць зафіксовано 405 правопорушень.
Четверте місце займає Оболонський район.
- У 2020 зафіксували 3524 злочини, серед яких два випадки зґвалтування, вісім убивств та 1636 крадіжки. За січень 2021 року – 539 порушень, серед яких переважно крадіжки.
На п’ятому місці Деснянський район.
- За минулий рік було скоєно 3022 злочини. Серед яких 12 вбивств та два випадки зґвалтування. За січень 2021 року правоохоронці зафіксували 393 злочини, з яких три вбивства, решта – крадіжки та шахрайство.
Шосте місце займає Дарницький район.
- Тут 2999 злочинів за минулий рік: шість убивств та випадок зґвалтування, решта – крадіжки та шахрайство. За січень 2021 року 397 злочинів.
Сьому сходинку посідає Святошинський район.
- Тут 2884 злочини за 2020 рік. Зокрема, чотири випадками вбивств, чимала кількість розбоїв та один випадок зґвалтування. У січні 2021 року зафіксовано 298 злочинів, серед яких жодного вбивства та зґвалтування, лише розбійні напади та крадіжки.
На восьмому місці Печерський район.
- За минулий рік – 2537 злочинів. У порівнянні з попередніми районами невелика кількість розбійних нападів – 7. Не було випадків зґвалтувань. Переважна більшість правопорушень – крадіжки. За січень поточного року зафіксовано 294 злочини, серед яких тільки крадіжки та шахрайство.
Дев’яте місце посідає Голосіївський район.
- Загалом за 2020 рік тут сталося – 2317 злочинів, і хоч цей район не славиться великою кількістю правопорушень у порівнянні з іншими, зґвалтувань тут найбільше – п’ять випадків, та чимала кількість вбивств – 11. Решта – розбійні напади, крадіжки та шахрайські дії. За січень 2021 року зафіксовано – 297 злочинів.
Десяте місце посідає Подільський район.
- За показниками можна зробити висновок, що цей район найспокійніший. За минулий рік зафіксовано 2106 злочинів: п’ять убивств та найменше серед усіх вище перелічених районів випадків розбійних нападів – 4, один випадок зґвалтування, інше – крадіжки та шахрайство. За січень 2021 року – 253 злочини, серед яких 1 випадок розбійного нападу, все інше крадіжки й шахрайство.
Загалом можна сказати, що за минулий рік у столиці переважна більшість злочинів – це крадіжки. У Дніпровському районі їх найбільше – 1717. Якщо говорити про вбивства, то одну сходинку на двох посіли Шевченківський та Деснянський (в кожному районі по 12 вбивств). Поруч з ними і Голосіївський район – 11 вбивств. Розбійних нападів найбільше у Святошинському районі – 29. У Дніпровському та Оболонському – по 20 нападів. Найбільше зґвалтувань у Голосіївському районі – 5. Найспокійніший район – Подільській.