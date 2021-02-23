Де в Києві неспокійно жити: названо найкримінальніші райони (рейтинг)

У 2020 році розбійних нападів найбільше було у Святошинському районі

Минулого року найбільше вбивств сталося в Шевченківському та Деснянському районах Києва

У порівнянні з 2019 роком у 2020-му рівень злочинності в Києві зменшився на 28,4%. Про це повідомила «Вечірньому Києву» в. о. заступника начальника Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

«За минулі п’ять місяців (з 1 вересня 2020 року по 31 січня 2021 року) у Києві було зареєстровано 7092 кримінальних правопорушень. Загалом за 2020 рік було зареєстровано 33955 злочинів. Для порівняння – у 2019-му 47411 злочинів», – сказала вона.

У поліції також розповіли, який район столиці найкримінальніший, а де найспокійніше.

Перше місце у рейтингу найкримінальніших посідає Шевченківський район.

За 2020 рік тут було скоєно 4634 злочини, серед яких 12 вбивств і два зґвалтування. За січень 2021 року – 638. Найбільше злочинів пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.

Друге місце посів Дніпровський район.

За минулий рік правоохоронці зафіксували тут 3939 злочинів: п’ять умисних вбивств, розбійні напади та два випадки зґвалтування. У січні 2021 року було скоєно 399 злочинів, серед яких два умисних вбивства.

Третій в антирейтингу Солом’янський район.

За 2020 рік поліцейські зафіксували 3860 правопорушень. Найбільше зафіксовано крадіжок та розбійних нападів. За минулий місяць зафіксовано 405 правопорушень.

Четверте місце займає Оболонський район.

У 2020 зафіксували 3524 злочини, серед яких два випадки зґвалтування, вісім убивств та 1636 крадіжки. За січень 2021 року – 539 порушень, серед яких переважно крадіжки.

На п’ятому місці Деснянський район.

За минулий рік було скоєно 3022 злочини. Серед яких 12 вбивств та два випадки зґвалтування. За січень 2021 року правоохоронці зафіксували 393 злочини, з яких три вбивства, решта – крадіжки та шахрайство.

Шосте місце займає Дарницький район.

Тут 2999 злочинів за минулий рік: шість убивств та випадок зґвалтування, решта – крадіжки та шахрайство. За січень 2021 року 397 злочинів.

Сьому сходинку посідає Святошинський район.

Тут 2884 злочини за 2020 рік. Зокрема, чотири випадками вбивств, чимала кількість розбоїв та один випадок зґвалтування. У січні 2021 року зафіксовано 298 злочинів, серед яких жодного вбивства та зґвалтування, лише розбійні напади та крадіжки.

На восьмому місці Печерський район.

За минулий рік – 2537 злочинів. У порівнянні з попередніми районами невелика кількість розбійних нападів – 7. Не було випадків зґвалтувань. Переважна більшість правопорушень – крадіжки. За січень поточного року зафіксовано 294 злочини, серед яких тільки крадіжки та шахрайство.

Дев’яте місце посідає Голосіївський район.

Загалом за 2020 рік тут сталося – 2317 злочинів, і хоч цей район не славиться великою кількістю правопорушень у порівнянні з іншими, зґвалтувань тут найбільше – п’ять випадків, та чимала кількість вбивств – 11. Решта – розбійні напади, крадіжки та шахрайські дії. За січень 2021 року зафіксовано – 297 злочинів.

Десяте місце посідає Подільський район.

За показниками можна зробити висновок, що цей район найспокійніший. За минулий рік зафіксовано 2106 злочинів: п’ять убивств та найменше серед усіх вище перелічених районів випадків розбійних нападів – 4, один випадок зґвалтування, інше – крадіжки та шахрайство. За січень 2021 року – 253 злочини, серед яких 1 випадок розбійного нападу, все інше крадіжки й шахрайство.

Загалом можна сказати, що за минулий рік у столиці переважна більшість злочинів – це крадіжки. У Дніпровському районі їх найбільше – 1717. Якщо говорити про вбивства, то одну сходинку на двох посіли Шевченківський та Деснянський (в кожному районі по 12 вбивств). Поруч з ними і Голосіївський район – 11 вбивств. Розбійних нападів найбільше у Святошинському районі – 29. У Дніпровському та Оболонському – по 20 нападів. Найбільше зґвалтувань у Голосіївському районі – 5. Найспокійніший район – Подільській.