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Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
Дрони стають величезною допомогою ЗСУ на фронті
фото: lsm.lv/ Viacheslav Ratynskyi

Українські військові називають коридор із дронів приблизно 10 км з обох боків лінії зіткнення «зоною знищення»

Характер ведення сучасної війни суттєво змінився. Все завдяки інтенсивному використанню дронів, що підірвало здатність Росії використовувати свої традиційні переваги в чисельності військ, артилерії та танках. Як пише «Главком», про це повідомляє Reuters.

«Дрони-камікадзе. Розвідувальні дрони. Бомбардувальники. Дрони, що знищують інші дрони. Ці літаки заполонили небо у величезній кількості. Вони дешеві, смертоносні та є однією з головних причин, чому Україна вважає, що зможе протистояти російському наступу цього року та надалі. Це стверджують десятки українських командирів, чиновників та виробників зброї, які брали участь в обороні Києва», – йдеться у матеріалі. 

Українські солдати називають вкритий дронами коридор – приблизно 10 кілометрів по обидва боки лінії фронту – «зонами знищення», оскільки дистанційно керовані безпілотні літальні апарати (БПЛА), що використовуються обома сторонами, можуть швидко виявляти та нейтралізувати цілі.

За словами двох українських командирів на місцях, війна переросла в найзапекліший конфлікт з використанням безпілотників за всю історію, послаблюючи здатність Росії використовувати свої традиційні переваги в чисельності, артилерії та танках.

Будь-який великий транспортний засіб поблизу фронту тепер є легкою мішенню, а це означає, що російські війська більше не можуть здійснювати швидке просування, як у 2022 році, використовуючи колони бронетехніки, заявили командири та засновник системи OCHI, яка централізує відеопотоки з понад 15 тис. українських військових безпілотників на передовій.

«Ворог бачить тебе повністю. Неважливо, куди ти йдеш чи що контролюєш», – додає засновник OCHI Олександр Дмитрієв.

Саме тому російські війська змінили тактику, кажуть командири: тепер вони зазвичай атакують невеликими групами по п'ять-шість осіб – пішки, на мотоциклах або квадроциклах – щоб привернути до себе вогонь українців, виявити їхні позиції, а потім атакувати їх за допомогою безпілотників.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар, повідомляє Reuters.

Попри тактичні зміни, російські війська все ще мають ініціативу та повільно, але впевнено, просуваються на сході та півночі України.

Росія також наздогнала Україну в технологіях безпілотних літальних апаратів після відставання на початку війни, за даними військових аналітиків, і тепер також виробляє мільйони дронів щорічно.

Нагадаємо, Міністерство оборони спростило правила використання безпілотників під час війни, скасувавши низку застарілих вимог. 

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Теги: росіяни безпілотник дрон ворог Україна військові росія

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