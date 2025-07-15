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На Херсонщині фермер збиває з гвинтівки російські дрони над своїм полем

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Херсонщині фермер збиває з гвинтівки російські дрони над своїм полем
Ще до повномасштабного вторгнення Олександр Гордієнко займався полюванням, але тепер лише змінилась здобич
МОСТ

Чоловік спочатку намагався поцілити в російські безпілотники з «двостволки», але врешті решт придбав турецьку «десятизарядку»

Фермер із 30-річним досвідом Олександр Гордієнко на деокупованій Херсонщині має власне господарство, яке регулярно «відвідують» російські безпілотники. Тому чоловік на поле давно не виходить без РЕБу та рушниці, яка вміщує 10 набоїв. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеве видання «МОСТ».

«Росіяни мене вже знають – у мене фари включені постійно, я по полю їжджу так», – розповів фермер, пригадавши як на Пасху, під час оголошеного ЗС РФ «перемир’я», по його автомобілю «прилетіло».

Після втечі росіян на лівобережжя у листопаді 2022 року, своє господарство чоловік розміновував самотужки, та вивіз звідти КАМАЗами близько 5 тис. протитанкових мін, в одному по 500 штук.

«Потім нас закидували КАБами, потім – і зовсім розбомбили господарство у Бериславі, тому вимушені були перебратися в степ», – розповідає Гордієнко, додаючи, що БПЛА страшніше авіабомб, адже дрон, ганяючись, рідко промахується. 

Фермер не випускає з рук рушницю
Фермер не випускає з рук рушницю
МОСТ

Ще до війни чоловік займався полюванням, але рушниці конфіскували росіяни і якийсь час чоловік думав, що мисливцем він вже не буде, утім наразі змінилась лише здобич. Деякий час фермер намагався збивати російські безпілотники з «двостволки», але виходило це погано, зізнається він. Тому Олександр Гордієнко купив десятизарядну турецьку рушницю, з якої вже вистачає зарядів влучити у ціль.

Олександр Гордієнко показує збитий дрон
Олександр Гордієнко показує збитий дрон
МОСТ

«Думав, не візьму більше зброю в руки», – з посмішкою говорить фермер.

Нагадаємо, росіяни цинічно вихваляються атаками на українських рятувальників у Херсоні.

Також ми писали, що у Херсоні російський дрон вдарив по службовому автомобілю Червоного Хреста, внаслідок чого автівка вибухнула та згоріла.

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Теги: зброя дрон фермер Херсонщина Херсон

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