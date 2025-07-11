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Дрони-перехоплювачі захищатимуть Київ від шахедів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Дрони-перехоплювачі захищатимуть Київ від шахедів
Ткаченко: Поки ворог атакує, ми посилюємо захист
фото: facebook.com/Brave1ua

Київ запускає проєкт «Чисте небо»: проект вже показав ефективні результати

У столиці України розпочинається реалізація масштабного проєкту «Чисте небо», який передбачає посилення захисту повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Для цього будуть задіяні вітчизняні дрони-перехоплювачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

На реалізацію цієї ініціативи буде виділено 260 млн грн. Ці кошти спрямують на створення ефективної системи реагування, яка включатиме кілька ключових напрямків:

Розгортання центрів підготовки операторів: Тут навчатимуть спеціалістів керуванню дронами-перехоплювачами.

Формування додаткових мобільних підрозділів: Ці підрозділи постійно чергуватимуть у Києві та на підступах до міста, забезпечуючи оперативне реагування на повітряні загрози.

За словами Ткаченка, для досягнення максимальної синергії з наявними системами протиповітряної оборони (ППО), робота проєкту «Чисте небо» ведеться у тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ) та Повітряними силами.

Ефективність нової системи вже підтверджена під час пілотного запуску. Лише за кілька місяців роботи проєкту «Чисте небо» було перехоплено близько 550 ворожих БпЛА.

«Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим», – додав голова КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупанти вкотре цинічно обстріляли Україну. Зокрема, вони завдали масованого ракетно-дронового удару по столиці України. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло дві жінки, ще 24 особи отримали поранення різного ступеня.

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Теги: війна росія безпілотник Київ

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