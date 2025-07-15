Дрони атакували Воронеж (відео)

У Воронежі виникла пожежа в районі будинку Піонерів

Гучно у ніч на 15 липня було у російському Воронежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

«Цієї ночі був атакований Воронеж. Місцеві повідомляють, що пожежа виникла в районі будинку Піонерів», – йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.