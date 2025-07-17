Міноборони спростило правила використання безпілотників

Попередні правила були ухвалені до повномасштабної війни і не відповідали сучасним реаліям

Міністерство оборони спростило правила використання безпілотників під час війни, скасувавши низку застарілих вимог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зміни було затверджено до чотирьох основних наказів, і вони діятимуть на період воєнного стану та ще три місяці після його завершення. Більшість бюрократичних процедур для операторів дронів скасовано.

Тепер не застосовуються обов’язкові правила виконання польотів для дронів разового використання, а також для апаратів класу «мікро» (до 2 кг, наприклад Mavic 3) та «міні» (до 15 кг, типу DJI Matrice 300. Також немає потреби вносити більшість БпАК (безпілотний авіаційний комплекс) до державного реєстру повітряних суден.

Скасовано льотно-лікарську експертизу для операторів дронів І класу – тепер допуск надає командир частини. Крім того, правила медичного забезпечення польотів не поширюються на екіпажі безпілотників І класу.

Як пояснив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, оновлення дозволяють військовим швидше застосовувати сучасні технології без зайвої бюрократії. «Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій», – каже він.

За словами керівниці Офісу змін Міноборони Юлії Марушевської, попередні правила були ухвалені до повномасштабної війни і не відповідали сучасним реаліям. «Деякі вимоги навіть створювали ризики, наприклад, обов’язок розміщувати контактні дані операторів на дронах», – повідомила вона.

Як повідомлялося, посилення автономності дронів завдяки штучному інтелекту з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.

До слова, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці.