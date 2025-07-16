На Київщині дрони-перехоплювачі знищили півтора десятка російських дронів

Постраждалих серед населення немає

У ніч на 16 липня, російські війська атакували Київську область безпілотниками. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

Повітряна тривога у регіоні тривала майже всю ніч – понад п'ять годин. Її оголосили вчора ввечері, 15 липня.

«Лише дронами-перехоплювачами знищено півтора десятка ворожих цілей. Дякую нашим захисникам з «Чистого неба» за відмінну роботу», – повідомив Калашник.

За його словами, постраждалих серед населення немає, влучання та падіння уламків в межах населених пунктів станом на ранок не зафіксовано.

У Київській області проєкт «Чисте небо» діє протягом чотирьох місяців. Для його реалізації залучили кошти обласного бюджету, громад Київщини та бізнесу. У межах проєкту в регіоні працюють 12 екіпажів. На їхньому рахунку – майже 700 перехоплень російських безпілотників.

Нагадаємо, Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно відкрила власну виробничу лінію для цього озброєння. У Німеччині вже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot. Перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках. Берлін зможе надавати ці ракети Киву без попереднього погодження з Вашингтоном.