Геращенко пообіцяла своїм дітям, що «тепер буде більше з ними»



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Ірина Геращенко, народна депутатка Верховної Ради восьмого скликання

Депутатка розповіла, що привела дітей на екскурсію до історічної будівлі Ради

Народний депутат Ірина Геращенко на останнє засідання Верховної Ради восьмого скликання привела своїх дітей. Про це вона написала в соцмережі Instagram.

Народна депутатка розповіла, що привела дітей на екскурсію.

«В останній сесійний день на екскурсію в ВР прийшли мої діти, познайомилися з історичною будівлею, де ці п’ять років працювала й вічно пропадала до ночі їх мама): «Ти тепер більше будеш з нами?» - радісно запитали, знищивши стратегічний запас цукерок в кабінеті. «Ага!» - пообіцяла», - написала Геращенко.

Як повідомлялося, 12 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив останнє засідання Ради.