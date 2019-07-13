Геращенко пообіцяла своїм дітям, що «тепер буде більше з ними»
Депутатка розповіла, що привела дітей на екскурсію до історічної будівлі Ради
Народний депутат Ірина Геращенко на останнє засідання Верховної Ради восьмого скликання привела своїх дітей. Про це вона написала в соцмережі Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В останній сесійний день на екскурсію в ВР прийшли мої діти, познайомилися з історичною будівлею, де ці 5 років працювала , й вічно пропадала до ночі їх мама): « Ти тепер більше будеш з нами? « - радісно спитали, знищивши стратегічний запас цукерок в кабінеті. « Ага ! « - пообіцяла .
Народна депутатка розповіла, що привела дітей на екскурсію.
«В останній сесійний день на екскурсію в ВР прийшли мої діти, познайомилися з історичною будівлею, де ці п’ять років працювала й вічно пропадала до ночі їх мама): «Ти тепер більше будеш з нами?» - радісно запитали, знищивши стратегічний запас цукерок в кабінеті. «Ага!» - пообіцяла», - написала Геращенко.
Як повідомлялося, 12 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив останнє засідання Ради.