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    Суспільство

    У Зеленського відповіли, чи люструватимуть власну команду

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    Руслан Стефанчук, представник Зеленського у парламенті - У Зеленського відповіли, чи люструватимуть власну команду
    Руслан Стефанчук, представник Зеленського у парламенті

    У разі підтримки закону про люстрацію всіх високопосадовців, що працювали з 2014 року, це торкнеться і членів команди Зеленського - Стефанчук

    Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.

    Про це він сказав у залі парламенту під час обговорення відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

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    Перед цим нардеп Володимир Ар'єв запитав, чи все впорядку з логічно-наслідковим зв'язком у глави держави, якщо він пропонує міністром людину, яку потім же, за його законом, можуть люструвати.

    «Сьогодні президент Зеленський заявив, що всі чиновники з 2014 по 2019 роки мають бути люстровані. Пан Пристайко був ефективним заступником міністра закордонних справ до 2017 року. Отже, за логікою президента, його кандидат пан Пристайко має бути люстрований. У мене питання: а що у президента з логічно-наслідковим зв'язком?», - заявив Ар'єв.

    Стефанчук відповів, що про це можна буде говорити, коли Верховна Рада отримає проект закону, про який йдеться.

    «Коли парламент його розгляне,  підтримає і тоді тільки можна говорити, чи буде він у правовому полі, чи ні», - сказав він. 

    «Але я глибоко переконаний, що у разі підтримки, у нас буде абсолютне виконання всіх норм положень чинного законодавства», - додав представник президента. 

    У свою чергу віце-спікер Ірина Геращенко уточнила, чи означає це, що під люстрацію також підпадають члени команди Зеленського Олександр Данилюк та  Айварас Абромавичус.

    «Немає у нас питань, пов'язаних з тим, чи команда це президента, чи не команда. У разі підтримки цього закону він буде поширюватися на всіх осіб, які підпадають під норми цього закону», - заявив Стефанчук.

    Геращенко висловила сподівання, що Данилюк та  Абромавичус почули цю відповідь.

    Як повідомлялося, Зеленський хоче люстрації усіх, хто керував країною з 2014 року. Він запропонував законопроект, згідно з яким під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Також люструвати пропонується народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

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