Парубій закрив останнє засідання Ради



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Верховна Рада провела, можливо, останнє пленарне засідання восьмого скликання

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій урочисто закрив десяту сесію парламенту.

«Шановні депутати, десята сесія Верховної Ради України восьмого скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання десятої сесії оголошую закритим», - заявив Парубій, нагадавши, що наступний тиждень депутати ще працюють в комітетах, комісіях і фракціях.

У завершальній промові спікер Ради підсумував чотири роки роботи парламенту: 580 пленарних засідань, ухвалено 2734 законодавчі акти, 977 законів та кодексів у цілому. Також Парубій розповів про спільну з Порошенком роботу щодо санкцій проти Росії, отримання Томосу…

Сьогодні в сесійній залі провели години запитань до уряду, хоча прем’єр-міністра Володимира Гройсмана не було.

Потім розглянули проект постанови щодо скасування рішення про ухвалення Виборчого кодексу, який подали представники групи «Відродження» (№3112-1). За нього проголосували лише два народних депутати. Таким чином Парубій вже може направити прийнятий вчора Виборчий кодекс на підпис президенту.

На закриття приїхав Володимир Гройсман, який подякував депутатам і зокрема Парубію за підтримку.

Нагадаємо, наступного тижня відбудуться позачергові парламентські вибори.