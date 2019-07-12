Стало відомо, яку зарплату отримує керівництво Верховної Ради



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Парубію, Геращенко і Сироїд у травні було нараховано по 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень

Заробітна плата голови Верховної Ради Андрія Парубія за травень становила 46,1 тис. гривень.

Про це 12 липня повідомили Українські Новини з посиланням на дані апарату Ради.

Перший заступник спікера Ради Ірина Геращенко отримала 48,6 тис. гривень, заступник голови парламенту Оксана Сироїд - 42,3 тис. гривень.

Крім того, Парубію, Геращенко і Сироїд у травні було нараховано по 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень.

Раніше повідомлялося, що перша заробітна плата президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.