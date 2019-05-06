Юридичні оцінки допускають розпуск Ради і до 28 травня, і після цієї дати, - Луценко



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Генеральний прокурор Юрій Луценко Фото: Радіо Свобода

За словами генпрокурора, законодавчі підстави для розпуску парламенту є і в разі вступу президента на посаду до 28 травня, і після цієї дати

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що, за юридичними оцінками, підстави для розпуску Верховної Ради є навіть у разі інавгурації президента України після 28 травня.

«Я підтримую інавгурацію, яку визначить Верховна Рада», - сказав він журналістам на Kyiv Jewish Forum у понеділок у Києві.

За словами генпрокурора, законодавчі підстави для розпуску парламенту є і в разі вступу президента на посаду до 28 травня, і після цієї дати.

«Насправді, юридичні оцінки допускають розпуск і до 28 травня, і після 28 травня. Тому говорити, що єдина мета інавгурації - розпуск парламенту, м'яко кажучи, не дуже розумно», - додав він.

Луценко також зазначив, що наразі ані обраний президент Володимир Зеленський, ані його представники не зверталися до нього для проведення зустрічі.

«Із паном Зеленським у мене давні стосунки - це знають усі, хто дивиться «95 квартал». Але були і непублічні зустрічі, зокрема і минулого року. Вони не були частими, але були досить регулярними», - додав генпрокурор.

Водночас він зазначив, що не голосував за Зеленського. «Але така переконлива його перемога дає йому серозний мандат народної довіри», - додав Луценко.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся 4 травня з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.