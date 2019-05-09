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    Діди б зрозуміли рух до європейського майбутнього України, - Геращенко

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    <span>Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко</span> - Діди б зрозуміли рух до європейського майбутнього України, - Геращенко
    Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко
    Фото: facebook.com / Iryna Gerashchenko

    На думку Ірини Геращенко, задача нашого покоління - примирення, вивчення власної історії, правда, висновки, повага до пам'яті, важка праця заради сильного і європейського майбутнього України

    Покоління наших дідів прожило дуже важке життя, однак діди б зрозуміли і підтримали те, що задача нинішнього покоління - примирення, повага до пам'яті, важка праця заради сильного і європейського майбутнього України. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook з приводу Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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    «Покоління наших дідів прожило дуже важке життя, на їх долю випали страшні випробування. Війна, тоталітарні режими, система, де життя і гідність людини вартували 0», - зазначила Геращенко.

    Вона додала, що «наші діди» йшли на війну зовсім молодими.

    «Пам'ятаємо. Дякуємо. Ніколи знову. Задача нашого покоління - примирення, вивчення власної історії, правда, висновки, повага до пам'яті, важка праця заради сильного і європейського майбутнього України. Діди б це зрозуміли і нас в тому підтримали», - додала вона.

    Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві проходять одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави

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