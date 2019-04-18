Гліб Павловський: перемога Зеленського об’єднає проти нього значну частину старого істеблішменту



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За словами політолога, серйозні політики готуються до того, щоби взяти Зеленського у кільце і керувати ним на відстані

В Україні конституційні можливості для блокування президента доволі великі, - російський політолог

Російський політолог Гліб Павловський вважає, що ймовірна перемога на виборах 21 квітня кандидата у президенти Володимира Зеленського об’єднає проти нього значні групи старого істеблішменту. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

На думку Павловського, в Україні конституційні можливості для блокування президента доволі великі, тим паче у Зеленського нема опори в Раді.

«І ситуацію не виправить перебігання до нього тих чи інших представників еліти. Тому що з робить висновокь політолог.

Павловський не виключає ситуацію, що Зеленський спровокує випереджаючу хвилю блокування.

«От ми бачимо, що відбувається у Дональда Трампа. Це (протидія Конгресу, - ред.) велика сила, зважаючи, що американський президент має більше повноважень, ніж український», - зауважує Павловський.

За словами політолога, серйозні політики готуються до того, щоби взяти Зеленського у кільце і керувати ним на відстані. «Взяти Зеленського у кільце вигідно і тим, хто хоче грати проти нього і тим, хто хоче перейти до нього», - вважає Павловський.