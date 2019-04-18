Порошенко виступив із терміновим зверненням до українців

Президент визнав свої помилки та просить про підтримку

Президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням до українського народу.

У ньому чинний президент і кандидат на посаду глави держави Петро Порошенко звернувся до українців і попросив підтримки під час другого туру виборів 21 квітня.

«Я знаю, як багато у вас до мене претензій. Я знаю, як важко кожному з вас пробачити мені мої помилки і повірити мені ще раз. Це моя провина. Так, я не ідеальний. Але впевнений, що ми не маємо права перекреслити все досягнуте і відмовитися від європейського майбутнього», – сказав глава держави.

«Найбільше болить те, що не вдалося завершити війну, бо ключ від миру не в наших руках, і прикро, що мільйони людей живуть у бідності і ми ще не подолали наслідків кризи, яку спричинила російська агресія», - заявив Порошенко.

Порошенко вибачився за помилки і попросив підтримки, щоб завершити розпочате і не змарнувати вже зробленого.

«І прийму будь-яке ваше рішення, адже воля народу понад усе! Втім, коли ви прийдете на дільниці, не думайте про Зеленського. І про Порошенка теж не думайте. Думайте про Україну, як її зберегти. Так само, як в чотирнадцятому році ви зупинили Новоросію, тепер, прошу, не допустіть її перетворення на Малоросію. Слава Україні!», – сказав президент.

Як відомо, завтра на Олімпійському стадіоні відбудуться дебати між кандидатами у президенти. Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).



