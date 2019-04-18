У МВС нагадали основні правила поведінки під час виборів



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У день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування

Кандидатам на посаду президента України та членам їхніх команд, зняти рекламу у «день тиші», - Варченко

У МВС нагадали, що у «день тиші», у суботу 20 квітня, агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що з п'ятниці не можна публікувати соцопитування.

«Вже з завтрашнього дня, з п'ятниці, у нас починається частковий «режим тиші». І цей «режим тиші» стосується різних соцопитувань і опитувань громадської думки. Шановні соціологи, ЗМІ, пам’ятайте, що в п’ятницю вже заборонена публікація будь-яких матеріалів із соціологічними рейтингами кандидатів. Тобто, сьогодні ми завершуємо епопею боротьби рейтингів», - зазначив Варченко.

Він також нагадав кандидатам на посаду президента України та членам їхніх команд, зняти рекламу, що не прикрашає ані вас, ані ваші команди у «день тиші».

Варченко уточнив, що у день голосування, 21 квітня, не можна фотографувати свої бюлетені із результатами голосування і не можна демонструвати їх на виборчій дільниці, «щоб далі не мати проблеми з законом».

«Це проблеми адміністративні, ми згодні, але навіть народні депутати у нас понесли адміністративну відповідальність і заплатили понад 1000 гривень штрафу», - додав радник міністра.

Варченко також закликав членів дільничних виборчих комісій неухильно дотримуватися своїх обов'язків, щоб вибори президента відбулися законно і бути особливо уважними.

«Так само звертаємося до команд кандидатів. Ми маємо наразі 7 звернень від Національного агентства з питань запобігання корупції, які стосуються ознак порушень у проміжній фінансовій звітності, яка подавалася перед першим туром, і проміжній фінансовій звітності команд кандидатів на посаду президента України, яка давалася перед другим туром. Ми нагадуємо, що впродовж короткого терміну, після закінчення голосування повторного, дві команди мають надати повну фінансову звітність», - наголосив він.