Економіст розповіла, що очікує на економіку України після виборів президента



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Якщо перемагає Порошенко, то ми зберігаємо той курс, який уже був розпочатий, - запевнила експерт

Цієї неділі, 21 квітня, відбудеться другий тур виборів президента України. Економіка, зокрема валютний ринок, може болісно відреагувати. Такі думки висловила Вероніка Мовчан, директор з наукової роботи, керівник Центру економічних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, піл час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Незабаром відбудеться другий тур виборів президента і щодо стану економіки, то є кілька великих питань. Можливо кілька сценаріїв.

«Якщо перемагає, не зважаючи на поточну ситуацію, чинний президент, то ми зберігаємо той курс, який уже був розпочатий. Якщо виграє Порошенко, то, маю надію, він зрозуміє свої помилки, особливо, кадрові питання і політикою в областях. Але до парламентських виборів ми живемо більш менш стабільно», - каже Мовчан.

Інша ситуація можлива за перемоги Володимира Зеленського.

«Якщо виграє пан Зеленський, я не знаю, що нас очікує. Абсолютно не зрозуміла їхня позиція. В останньому своєму інтерв’ю він говорив про все добре і проти всього поганого. Тому що саме він реально буде робити, хто є реальними членами його команди, ми не знаємо. Для прикладу, Зеленський каже, що Лещенко не в його команді, хоча цей депутат асоціюється саме тепер із командою Зеленського. Виявилося, що Лещенко не в команді Зеленського. Від того, які будуть наступні кроки, наступні оголошення буде залежати і ситуація. Паніка вплине на валютний курс. Якщо Зеленський і його команда усвідомлюють, що вони хочуть стабільну і успішну країну, і вони хочуть бути стабільними і успішними в політиці довго, то вони декларують ті всі речі, які декларував попередній президент, і тоді ми рухаємося далі й чекаємо виборів. Або вони приводять старі обличчя, або кажуть про повний розворот щодо відносин з Росією, то тоді виникає питання транзиту, Нафтогазу та інші питання, які призведуть до хаосу», - продовжує Мовчан.

За її словам, хоча президент не відповідає за економіку згідно Конституції, але може опосередковано впливати.

«Є закон про НБУ, де сказано, що керівник регулятора призначається на шість років. Теоретично лише наступний, сьомий, президент може його поміняти. Але постійно точаться розмови про Нацбанк, що вони зроблять аудит банку, ми таким чином втрачаємо елемент незалежності Нацбанку. А це ключовий елемент підтримки МВФ. Окрім того Меморандум з МВФ також підписує президент. Звісно, президент не призначає міністра економіки, не може знизити тарифи, але він може створити турбулентність. Тобто щось позитивне він може тільки зробити на рівні декларації, а от створити хаос буде легко», - підсумувала Мовчан.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: