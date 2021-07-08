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    Голова водоканалу в Рубіжному Чернопятко не в змозі налагодити водопостачання в місті, – ЗМІ

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    Жителі Рубіжного відзначають, що останнім часом ситуація з водопостачанням погіршилася - Голова водоканалу в Рубіжному Чернопятко не в змозі налагодити водопостачання в місті, – ЗМІ
    Жителі Рубіжного відзначають, що останнім часом ситуація з водопостачанням погіршилася

    Раніше Чернопятко обіймав посаду глави водоканалу Лисичанська і довів підприємство до банкрутства, – ЗМІ

    У Рубіжному Луганської області жителі постійно відчувають проблеми з водопостачанням. При цьому керівництво водоканалу, в особі скандального Олега Чернопятко, ігнорує ситуацію і не вживає необхідних дій для розв'язання цієї проблеми. Про це говориться в публікації видання «Вести».

    «Жителі Рубіжного відзначають, що останнім часом ситуація з водопостачанням погіршилася. Багато хто пов'язує це зі зміною керівництва комунального підприємства «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради. На цей час його очолює Олег Чернопятко, який займає свою посаду з лютого 2021 року», – йдеться в публікації.

    Раніше, пише ЗМІ, він обіймав посаду глави водоканалу Лисичанська і довів підприємство до банкрутства. Після цього Олег Чернопятко разом зі своєю дружиною стають членами команди партії «Наш Край» і входять в оточення нардепа Сергія Шахова. Після декількох років роботи в Луганській ОДА, Чернопятко призначають главою водоканалу в Рубіжному.

    «У перші ж дні Чернопятко починає нововведення. Він, керуючись законом про ОСББ, вирішив ставити загальнобудинкові лічильники на воду навіть там, де законом це не передбачено. У зв'язку з цим рішенням виник скандал. При цьому відключення води в Рубіжному як і раніше відбувалися регулярно. Основною проблемою Чернопятко назвав не своє неефективне управління, а підприємство НВП «Зоря», яке нібито «завищує тарифи», – пишуть «Вести».

    При цьому рішення про встановлення тарифів приймалося не підприємством, а на засіданні міськради Рубіжного. Згідно з даними журналістів, «Зоря» поставляє частину води водоканалу і забезпечує потреби у водопостачанні та водовідведенні південній частині міста. Заборгованість Рубіжанського водоканалу перед «Зорею» становить 13 мільйонів 600 тисяч гривень.

    «На підприємстві усвідомлюють соціальну значущість цих послуг і не припиняють подачу води, навіть попри борги. За час керівництва Чернопятко жодної гривні в рахунок погашення боргу перед «Зорею» перераховано не було. При цьому, за логікою директора водоканалу, у всіх проблемах, пов'язаних з водопостачанням, винувато приватне підприємство, яке фактично відкрило комунальному водоканалу «безпроцентну кредитну лінію», – підсумували в публікації.

    Теги: тарифи Луганщина ОСББ скандал водопостачання Наш край
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    Голова водоканалу в Рубіжному Чернопятко не в змозі налагодити водопостачання в місті, – ЗМІ