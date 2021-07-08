«Нова пошта» судитиметься з Держпродспоживслужбою через посилку в 500 грн

У компанії вважають, що перевірка відбулася з порушенням чинного законодавства

Компанія «Нова пошта» подала до суду на Державну споживчу службу в Харківський області за штраф у розмірі 326 млн грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Крім того, компанія вже направила офіційну скаргу до Держпродспоживслужби на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу, а також звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій.

У березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення Харкова. Приводом до неї стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень.

«Перевірка відбулася з порушенням чинного законодавства. Зокрема, за законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Крім того, була порушена і процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було», – зазначають у компанії.

Керівник відділення у свою чергу запропонував перевіряючим звернутися до керівництва компанії, але цього зроблено не було. Натомість перевіряючі розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки. Зазначимо, що за останні півроку Держпродспоживслужба провела близько 80 перевірок у відділеннях «Нової пошти» в різних регіонах України і в жодному випадку таких претензій до компанії не висувалося.

«При цьому і сам акт про штраф теж був складений з порушеннями. Так, там не зазначено у чому саме компанія перешкоджала перевіряючому органу та не вказана дата правопорушення.

Крім того, ми вважаємо неправомірним, що штраф було розраховано від обороту усієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролюючий орган одразу обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, особливо, якщо порушення було здійснено в перший раз», – наголошують у компанії.

Як раніше повідомляв «Главком», Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Про таке рішення стало відомо з сайту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Нагадаємо, недавно кур'єри «Нової пошти» потрапили в новий скандал з доставкою товару клієнту. Доставку холодильника замовив самотній пенсіонер із Нікополя, який переніс інфаркт. В умовах замовлення було обумовлено, що кур'єри донесуть замовлення до дверей, однак вийшло інакше.