«Ти погано чуєш?». Журналістка розповіла про погрози адвоката обвинуваченого у викраденні майданівців

Адвокат Леонід Ружанський сварився з журналістами під час засідання суду

Адвокат у звлі суду нахимив журналістам та посперечався з суддею

Під час засідання Апеляційного суду адвокат Леонід Ружанський під час засідання суду у справі про викрадення євромайданівців хамив та погрожував журналістам. Про це розповіла представниця мас-медіа Аліна Кондратенко і виклала відповідний відеодоказ.

«Тепер сопробуй це десь виклади!», – каже російською мовою адвокат.

Зазначимо, що Ружанський є захисником одного з обвинувачених у справі про викрадення та вбивство учасника Революції гідності Юрія Вербицького в січні 2014 року. Обвинувачують у вбивстві Сергія Мисливого та Івана Новотного.

Як каже авторка відео, Ружаньского обурила присутність журналістів в залі апеляційного суду.

«Він вдався до особистих образ, а насамкінець додав: «Тепер попробуй это где-то выложи». Адвокат використовував дуже дивний сленг, який можете почути на відео, самі скажіть, яка назва такому сленгу», – написала журналістка.

«Що, погано чуєш, чи що?», – грубо питає юрист журналістів.

Потім адвокат сперечається з суддею, але все ж таки суддя змушує захисника вбивць євромайданівця вгамуватися та сісти на місце.

Нагадаємо, у квітні суд взяв під варту ще одного підозрюваного у справі про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

За даними слідства, громадянин, діючи в складі групи, до якої також входили члени злочинної організації, 21 січня 2014 року викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а в подальшому, після вивезення потерпілих до лісу, взяв участь у їх незаконному позбавленні волі та катуванні.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та осіб, що їх вчинили.

Нагадаємо, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно 6 з них справи розглядаються судами, у тому числі щодо 2 заочно, 9 осіб оголошено в розшук.