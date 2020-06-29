Головний рабин Києва розказав, як переживає карантин єврейська громада столиці



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Головний рабин Києва розповів. що єврейська громада дотримується карантину

«Якщо Всевишній послав такий вірус на цей світ, то чудово розумів, що ми не зможемо молитись разом», – Рав Йонатан Біньямінм Маркович

Головний рабин Києва Рав Йонатан Біньямінм Маркович в інтерв’ю «Главкому» розповів, що рабини під час карантину дослухались до звернень української влади і вирішили, що єврейська громада не буде збиратись групами.

«Ми намагаємось дотримуватись закону країни, закону Тори», – сказав Рав Йонатан Біньямінм Маркович в інтерв’ю «Главкому»

«Є багато людей, які кажуть, що коронавірус – це все не по-справжньому, вигадка. Але я б не взяв на себе сміливість сказати, що карантину можна не дотримуватись. У світі, на жаль, багато людей померло від вірусу. Так, у нас є обряд міньян, коли як мінімум десять євреїв збираються та моляться. Зараз ми, на жаль, не можемо цього робити. Але це не наше рішення, а Всевишнього: якщо він послав такий вірус на цей світ, то чудово розумів, що ми не зможемо молитись», – розповів рабин

Він зазначив, що з іншого боку, карантин дає нові можливості: «я тепер набагато більше знаю про Zoom».

«Звичайно, під час карантину ми не стали багатшими. Ми й так небагаті – до нашої синагоги приходить набагато менше людей, ніж до Лаври або до інших християнських церков. Але думати в цій ситуації про гроші – неправильно та меркантильно. Ті, хто до нас приходять, не кладуть гроші в якийсь бокс, з яких ми потім живемо. Ми не просимо нічого в людей. Плюс зрозумілі нинішні фінансові проблеми – люди знаходяться в дуже важкій ситуації», – сказав рабин.

На запитання про те, чи могла б влада чимось допомогти єврейській громаді у нинішній ситуації, рабин зауважив: «коли нема очікувань, нема розчарувань. Навпаки, ми самі намагаємось допомагати людям, які зараз опинились в важкій ситуації. І не тільки євреям».

Рав Йонатан Біньямін Маркович – не просто один з численних рабинів в Україні. Маркович є офіційним посланцем Любавичівського (Любавицького) ребе – рава Менахема Мендела Шнеєрсона, одного з найвпливовіших релігійних лідерів на планеті, який очолює Хабад – напрямок хасидизму. Серед його послідовників такі впливові особи, наприклад, як донька президента США Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер.

Нагадаємо, у березні головний рабин Києва Рав Йонатан Бін’ямін Маркович у зв’язку із поширенням коронавірусу закликав євреїв сидіти вдома, без нагальної потреби не виходити на вулиці, мити та дезінфікувати руки і не панікувати.