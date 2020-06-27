Україну визнали країною з високими темпами поширення коронавірусу



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Станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу

Щоб кількість захворювань не сягала критичної позначки, українцям варто дотримуватися рекомендацій МОЗ

Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Тelegram-канал Коронавірус-інфо

«Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення Covid-19. У цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція», – йдеться у повідомленні.

Щоб кількість захворювань не сягала критичної позначки, українцям варто дотримуватися рекомендацій МОЗ, стежити за особистою гігієною та не забувати про те, що карантин досі діє.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

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