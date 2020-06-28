Київ та 11 областей України не готові до послаблення карантину, – МОЗ



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У МОЗ назвали області, які не готові до послаблення карантину

Ситуація з коронавірусом у 12 регіонах України не відповідає критеріям пом’якшення карантину

Не готові до послаблення карантинних обмежень 11 областей України та Київ. Про це повідомила пресслужба Міністерство охорони здоров’я.

«Через невідповідність критеріям пом’якшення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області не можуть скасовувати обмеження».

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 28.06.2020

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948). Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 576 ПЛР-тестів, з яких з нових проб — 545. З них позитивні - 173, а з нових проб — 153. Серед них — 69 мешканців Львова.