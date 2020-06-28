Головний рабин Києва: Багато успішних людей забороняють перегляд телевізора дітям



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Телевізор використовуємо для показу програм, які не завдадуть шкоди дітям, – головний рабин Києва Рав Йонатан Біньямінм Маркович

«Перегляд телевізора ми в нашій родині не вітаємо», – Рав Йонатан Біньямінм Маркович

Головний рабин Києва Рав Йонатан Біньямінм Маркович розповів, що вдома по телевізору показує дітям через відеомагнітофон лише певні програми, які не завдадуть їм шкоди.

«І сьогодні багато успішних людей намагаються так робити з дітьми», – сказав Рав Йонатан Біньямінм Маркович в інтерв’ю «Главкому»

«Коли Любавицького ребе запитали багато років тому про те, що інші течії забороняють користуватись телевізорами та комп’ютерами, той відповів так: якщо Всевишній послав це у цей світ, треба це правильно використовувати», – зазначив рабин.

Йонатан Біньямінм Маркович підтвердив, що його наймолодша дитина, якій 15 років, має смартфон.

«Я не контролюю, що діти дивляться в своєму смартфоні – обмежити їх від цього світу ми не зможемо. Ми хочемо, аби наші діти отримали добру освіту, добре виховання. Просто щоб контролювати виховання, ми не можемо його довірити комусь іншому. А ви ж розумієте, яке буде виховання, якщо довірити це телебаченню. Не хочу ні про кого сказати нічого поганого, але у себе вдома ми перегляд телевізора не вітаємо», – сказав рабин.

При цьому рабин зауважив, що в Ізраїлі є кілька веб-провайдерів, які роздають «кошерний Інтернет» з певними обмеженнями.

Нагадаємо, у березні головний рабин Києва Рав Йонатан Бін’ямін Маркович у зв’язку із поширенням коронавірусу закликав євреїв сидіти вдома, без нагальної потреби не виходити на вулиці, мити та дезінфікувати руки і не панікувати.