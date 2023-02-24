«Гарно закопуються у землю». Генерал Кривонос назвав сильні сторони ворога

«Росіяни, на відміну від певних наших підрозділів, достатньо глибоко вміють закопуватися, облаштовувати свою оборону»

Починаючи з 2014 року, російські війська застосовують своє уміння облаштовувати оборону, і роблять вони це досить потужно. В обороні ворог діє успішно, лопати взяли – і пішли копати. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив генерал Сергій Кривонос.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я би не говорив про слабкі місця в російській обороні. Росіяни, на відміну від певних наших підрозділів, достатньо глибоко вміють закопуватися у землю і облаштовувати свою оборону достатньо потужно. Тут їм потрібно віддати належне. І застосування цих вмінь ми у них спостерігаємо з 2014 року. Натомість у деяких наших підрозділах іде постійне буркотіння. Мовляв, хтось їм мусить вирити окопи, бо «я не буду рити». Натомість, ворог робить це успішно, лопати взяли і пішли копати», – розповів Кривонос.

Зі слів генерала, чим глибше буде окоп, тим більше шансів вижити. «Мій власний досвід керівництва підрозділом показав, що глибоке і правильне інженерне обладнання позицій значно збільшує шанси на виживання особового складу і сприяє успішному виконанню завдання», – пояснив військовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щодо пріоритетів українського війська, вони полягають у підготовці людей і ресурсів у глибокому тилу, вважає генерал Кривонос. «Україні потрібен людський ресурс і кількісно, і якісно. Тому що техніку нам дадуть. А от чи встигнемо ми посадити туди навчену людину і правильно застосувати здобуті нею навички і вміння? А люди, які воюють, мусять знати свою техніку від «А» до «Я», бо ніщо не виправдає поломку техніки через незнання матеріальної частини особовим складом і безвідповідальне ставлення до експлуатації. Цей досвід війни показав наскільки важливо вчитися користуватися технікою», – пояснив військовий.

Нагадаємо, Міноборони назвало 10 головних перемог ЗСУ за рік війни. Насамперед – це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року. Наша друга велика перемога – це масовий спротив мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбниками територіях