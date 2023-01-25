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У Білорусі на кордоні з Україною будують нові блокопости

Ірина Глотова
glavcom.ua
У Білорусі на кордоні з Україною будують нові блокопости
У Білорусії монтують нові блокпости
фото: euroradio.fm

Громадян Білорусі запевняють – блокпости роблять у рамках навчань 

У Білорусії в прикордонних з Україною районах монтують блокпости в рамках навчань, там відпрацьовуватиме дії в умовах пропускного режиму, попередила влада Пінського та Столинського районів Брестської області республіки. Про це повідомила газета «Новости Полесья», посилаючись на місцеву владу. 

«На даний момент на ділянках дороги Р-6 та Р-88 у напрямку Пінська, Манькович, Струги та робочого селища Речиця проводяться навчання з монтажу блокпостів та організації пропускної спроможності руху транспорту», – йдеться у публікації видання «Новости Полесья».

«Найближчим часом на території Пінського району розпочнуться навчання з монтажу блокпостів та організації пропускної спроможності руху транспорту. Громадянські служби відпрацюють практику зведення споруд із бетонних блоків, а правоохоронці – порядок роботи в умовах пропускного режиму», – повідомила  також у в соцмережах адміністрація Пінського району. Зокрема вони уточнили, що навчання відбудуться на ділянках автомобільних доріг Р-6, Р-8, М-10. 

Влада районів, у яких пройдуть навчання, підкреслила, що приводу для занепокоєння місцевих жителів немає, закликали їх зберігати спокій.

Нагадаємо, у білоруському Мозирі сталася пожежа на великому нафтопереробному заводі. Наразі встановлюються причина пожежі та завдані збитки

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Теги: Білорусь дороги місцева влада навчання влада

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