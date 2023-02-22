Гауляйтер Криму водитиме екскурсії в окопах, які йому побудує Путін

«Це моя ініціатива, дякую президенту, він підтримав»

Очільник держави-терористки Володимир Путін підтримав ідею укріпити лінію оборони кримських кордонів – мова йде про зведення лінії оборони у межах півострова. У відповідь гаулятер півострова Аксьонов заявив, що водитиме екскурсії майбутніми «фортифікаційними спорудами» у разі, якщо вони «не знадобляться». Заяву колаборанта оприлюднили пропагандистські ЗМІ.

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Аксьонов назвав будівництво оборонної лінії «запобіжним заходом». «Якщо не стане в нагоді – потім водитимемо на екскурсії. Нехай краще зараз буде так», – сказав він.

«Це моя ініціатива, дякую президенту, він підтримав. Хочеш миру готуйся до війни. Крим російський і залишиться ним назавжди, хто б там що не планував. Я відповідаю за територіальну оборону Криму, повністю володію ситуацією, знаю, хто на якому місці та за що відповідає», – переконує Аксьонов.

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Як ми писали раніше, окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ, тож почали рити окопи на пляжах у Криму. Поряд із розритим пляжем регулярно чергують поліцейські наряди.

До слова, російський опозиціонер Олексій Навальний закликав «припинити агресію, завершити війну й вивести всі російські війська з території України». Нагадаємо, що раніше позиція російського опозиціонера була іншою. Одразу після анексії Криму у 2014 році Навальний засудив її, проте відмовився закликати до повернення Криму Україні. Він казав, що в найближчому майбутньому Крим в Україну не повернеться, і стверджував, що півострів – «не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати».

Як відомо, Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО. За день до виступу кремлівського диктатора у «Лужниках» російські ЗМІ писали про дві вантажівки камуфляжного забарвлення, схожі на військову техніку. Згодом на Воробйових горах у Москві навпроти стадіону «Лужники» помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Телеканал «Дождь» опублікував у своєму телеграм-каналі відео із системами ППО біля будівлі Московського держуніверситету.