Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО
За день до виступу кремлівського диктатора російські ЗМІ писали про дві вантажівки камуфляжного забарвлення, схожі на військову техніку
На Воробйових горах у Москві навпроти стадіону «Лужники» помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», повідомив «Дождь». Телеканал опублікував у своєму телеграм-каналі відео із системами ППО біля будівлі Московського держуніверситету.
Засновник Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв під час розмови з телеканалом підтвердив, що це комплекс «Панцир-С1». Він зазначив, що раніше не чув, що поряд із «Лужниками» є ППО.
На оглядовому майданчику Воробйових гір також помітили дві вантажівки камуфляжного забарвлення, схожих на військову техніку, повідомило 21 лютого видання Msk1.ru. Військові експерти припустили, що це системи радіоелектронної боротьби.
До слова, у середині січня у Москві на Рубльовці розгорнули системи ППО. На тлі диверсій, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави-терористки Росії, влада вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви.
На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль посилює свої зусилля, щоб представити вторгнення Росії в Україну як екзистенційну війну, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Саме з цією метою російська влада встановила системи протиповітряної оборони на даху будівлі міністерства оборони у Москві та в інших місцях поблизу міста.
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