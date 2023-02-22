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Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО
Системи ППО біля будівлі Московського держуніверситету
скріншот з відео телеканалу "Дождь"

За день до виступу кремлівського диктатора російські ЗМІ писали про дві вантажівки камуфляжного забарвлення, схожі на військову техніку

На Воробйових горах у Москві навпроти стадіону «Лужники» помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», повідомив «Дождь». Телеканал опублікував у своєму телеграм-каналі відео із системами ППО біля будівлі Московського держуніверситету.

Засновник Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв під час розмови з телеканалом підтвердив, що це комплекс «Панцир-С1». Він зазначив, що раніше не чув, що поряд із «Лужниками» є ППО.

На оглядовому майданчику Воробйових гір також помітили дві вантажівки камуфляжного забарвлення, схожих на військову техніку, повідомило 21 лютого видання Msk1.ru. Військові експерти припустили, що це системи радіоелектронної боротьби.

Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО фото 1

До слова, у середині січня у Москві на Рубльовці розгорнули системи ППО. На тлі диверсій, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави-терористки Росії, влада вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль посилює свої зусилля, щоб представити вторгнення Росії в Україну як екзистенційну війну, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Саме з цією метою російська влада встановила системи протиповітряної оборони на даху будівлі міністерства оборони у Москві та в інших місцях поблизу міста.

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Теги: путін війна пропаганда росія

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